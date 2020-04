Андрей Алтыбармакян

Чикаго подписал шесть новых контрактов с игроками.

Продлил контракты с клубом вратарь Кевин Ланкинен ( 2 года ,$725,000 в сезон) и форвард Мэтью Хаймор(2 года,$725,000 в сезон).

Контракты начального уровня подписали защитник Иан Митчелл (драфт 17, второй раунд,выбор 57,Университет Денвера), форварды Андрей Алтыбармакян (драфт 17, третий раунд,выбор 70,клуб Сочи,КХЛ), Эван Бэррэтт (драфт 17, третий раунд,выбор 90,Университет Штата Пенсильвания) и Михал Теплы(драфт 18, четвертый раунд,выбор 105,клуб Виннипег,лига WHL).

The 2019 #NHLDraft pick's 63 points and 34 assists paced all WHL rookies while his 29 goals shared first among first-year skaters. https://t.co/ykQaQxXwC1

Signed on the dotted line 🖊️Defenseman Ian Mitchell has inked a 3-year deal with the #Blackhawks! Due to the current pause of the NHL season, the start date and AAV of the contract have yet to be determined. pic.twitter.com/k7q9V4qsRE

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) April 13, 2020