Президент “Флориды” назвал возможную дату возобновления сезона

Мэттью Колдуэлл

Прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в Национальной хоккейной лиге возобновится в июле. Об этом сообщает в Twitter журналист телеканала Fox Sports Энди Слэйтер со ссылкой на президента “Пантерз” Мэттью Колдуэлла.

По словам руководителя “Флориды”, матчи будут проходить на нейтральных площадках в четырех-пяти городах. Допуск зрителей на игры будет ограничен или вовсе запрещен. Так же во время телеконференции он сказал что данный план ещё не доработан.

JUST IN: NHL looking at restarting season in July.Games would be played at 4 or 5 neutral sites with limited or no fans, according to Florida Panthers president Matt Caldwell. On the conference call, he said this plan is not finalized.

— Andy Slater (@AndySlater) April 22, 2020