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Хоккей

Тринадцать стран продлили трансферные соглашения с НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига продлила трансферные соглашения с тринадцатью странами Европы. В сообщении называются такие страны, как Австрия, Беларусь, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Норвегия, Словакия, Швеция и Великобритания.Об этом сообщает пресс-служба Лиги.


Также контракт на один год заключен со швейцарской и с канадской минорными лигами.

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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