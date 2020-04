Тринадцать стран продлили трансферные соглашения с НХЛ

Национальная хоккейная лига продлила трансферные соглашения с тринадцатью странами Европы. В сообщении называются такие страны, как Австрия, Беларусь, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Норвегия, Словакия, Швеция и Великобритания.Об этом сообщает пресс-служба Лиги.

The @NHL extends Player Development Agreements for the 2020-21 season. pic.twitter.com/ttigXvENjZ

— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 28, 2020