Халак продлил контракт с “Брюинз”

Ярослав Халак

В пятницу Ярослав Халак подписал с “Бостон Брюинз” однолетний контракт на $2,25 млн.

Летом этого года у 34-летнего голкипера завершается срок действия двухлетнего договора с клубом, и он мог стать неограниченно свободным агентом.

#NHLBruins sign Jaroslav Halak to a one-year contract extension with a cap hit of $2.25 million: https://t.co/jiPzGA0HQ9 pic.twitter.com/3wixaUqowO

— Boston Bruins (@NHLBruins) May 1, 2020