Халак продлил контракт с “Брюинз”

Ярослав Халак

В пятницу Ярослав Халак подписал с “Бостон Брюинз” однолетний контракт на $2,25 млн.

Летом этого года у 34-летнего голкипера завершается срок действия двухлетнего договора с клубом, и он мог стать неограниченно свободным агентом.

#NHLBruins sign Jaroslav Halak to a one-year contract extension with a cap hit of $2.25 million: https://t.co/jiPzGA0HQ9 pic.twitter.com/3wixaUqowO — Boston Bruins (@NHLBruins) May 1, 2020

“Был длительный переговорный процесс в поисках точек соприкосновения, – сказал генеральный менеджер “Брюинз” Дон Суини. – Яро и Аллан Уолш усердно работали, чтобы мы могли позволить себе некоторую гибкость. Мы тщательно изучили ситуацию и поняли, что при отдохнувшем Раске мы добиваемся большего успеха. Поэтому в последние годы давали большую нагрузку второму номеру. За это время Яро отлично себя зарекомендовал”.

В текущем сезоне вратарь сыграл 31 матч, выиграв 18, проиграв шесть в основное время и шесть в дополнительное. В среднем за встречу он пропускал 2,39 шайбы (КН) и парировал 91,9% бросков (ОБ), трижды сохранив ворота в неприкосновенности. Действующий контракт с “Бостоном” он подписал 1 июля 2018 года в качестве свободного агента. За два сезона в этой команде на его счету 40 побед (в том числе восемь с “сухим” счетом) в 67 поединках (40-17-10) при КН – 2,36 и ОБ – 92,1%.

“С первого дня я почувствовал, что коллектив тут особенный, – сказал Халак. – Все знают, что у нас остается незаконченное дело. Надеюсь, что сезон возобновится, и мы начнем оттуда, где закончили… Весь клуб, все партнеры и болельщики просто замечательные. Мне тут очень нравится, у нас особенные отношения с Тууксом, да и со всеми остальными ребятами. Мы как одна большая семья. Поэтому мне очень хотелось продолжить тут карьеру”.

Халак был выбран клубом “Монреаль Канадиенс” в девятом раунде драфта 2003 года под 271-м номером. В НХЛ он играл за “Брюинз”, “Нью-Йорк Айлендерс”, “Вашингтон Кэпиталз”, “Сент-Луис Блюз” и “Канадиенс”. В общей сложности вратарь провел 520 игр в регулярных чемпионатах лиги: 272-167-58. Он также принял участие в 30 матчах розыгрыша Кубка Стэнли: 13-15, ОБ – 92,4%.

“Я ненавижу проигрывать и делал это с тех пор, как был ребенком, – сказал Халак. – А у этой команды есть шанс побеждать каждый день. Желание побеждать – одна из главных причин, почему ты занимаешься спортом. Победа в Кубке Стэнли – главная цель всех в этой команде”.