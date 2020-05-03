Воскресенье, 3 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейХалак продлил контракт с “Брюинз”
Хоккей

Халак продлил контракт с “Брюинз”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Ярослав Халак

В пятницу Ярослав Халак подписал с “Бостон Брюинз” однолетний контракт на $2,25 млн.

Летом этого года у 34-летнего голкипера завершается срок действия двухлетнего договора с клубом, и он мог стать неограниченно свободным агентом.

“Был длительный переговорный процесс в поисках точек соприкосновения, – сказал генеральный менеджер “Брюинз” Дон Суини. – Яро и Аллан Уолш усердно работали, чтобы мы могли позволить себе некоторую гибкость. Мы тщательно изучили ситуацию и поняли, что при отдохнувшем Раске мы добиваемся большего успеха. Поэтому в последние годы давали большую нагрузку второму номеру. За это время Яро отлично себя зарекомендовал”.

Читайте также:  "Торонто" может начать сезон с новым капитаном

В текущем сезоне вратарь сыграл 31 матч, выиграв 18, проиграв шесть в основное время и шесть в дополнительное. В среднем за встречу он пропускал 2,39 шайбы (КН) и парировал 91,9% бросков (ОБ), трижды сохранив ворота в неприкосновенности. Действующий контракт с “Бостоном” он подписал 1 июля 2018 года в качестве свободного агента. За два сезона в этой команде на его счету 40 побед (в том числе восемь с “сухим” счетом) в 67 поединках (40-17-10) при КН – 2,36 и ОБ – 92,1%.

Читайте также:  Детройт вызвал Хиросе и Линдстрема из АХЛ

“С первого дня я почувствовал, что коллектив тут особенный, – сказал Халак. – Все знают, что у нас остается незаконченное дело. Надеюсь, что сезон возобновится, и мы начнем оттуда, где закончили… Весь клуб, все партнеры и болельщики просто замечательные. Мне тут очень нравится, у нас особенные отношения с Тууксом, да и со всеми остальными ребятами. Мы как одна большая семья. Поэтому мне очень хотелось продолжить тут карьеру”.

Халак был выбран клубом “Монреаль Канадиенс” в девятом раунде драфта 2003 года под 271-м номером. В НХЛ он играл за “Брюинз”, “Нью-Йорк Айлендерс”, “Вашингтон Кэпиталз”, “Сент-Луис Блюз” и “Канадиенс”. В общей сложности вратарь провел 520 игр в регулярных чемпионатах лиги: 272-167-58. Он также принял участие в 30 матчах розыгрыша Кубка Стэнли: 13-15, ОБ – 92,4%.

Читайте также:  КХЛ: Единственная заброшенная шайба решила исход поединка в Ярославле, победа в Пекине и другие результаты поединков (видео)

“Я ненавижу проигрывать и делал это с тех пор, как был ребенком, – сказал Халак. – А у этой команды есть шанс побеждать каждый день. Желание побеждать – одна из главных причин, почему ты занимаешься спортом. Победа в Кубке Стэнли – главная цель всех в этой команде”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Аризона подписала контракт с финским форвардом

Знаете ли вы: встречи партнеров УХЛ в рамках проекта UHL Business Club

«Донбасс» продолжает проводить утренние зарядки

Новый выпуск тренировок дома вместе с «Донбассом»

Чемпионат мира 2021 пройдет в Латвии и Беларуси

Закрыть