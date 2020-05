Нильс Хогландер

Ванкувер подписал контракт начального уровня с 19-летним шведским форвардом Нильсом Хогландером,которого клуб выбрал под общим номером 40 во втором раунде драфта НХЛ 2019.

Nils Hoglander, welcome to the #Canucks! The 19-year-old Swedish forward was signed a three-year contract today. 🇸🇪🙌https://t.co/biYLhnS7OB

