Бен Харпур

Нэшвилл подписал новый однолетний контракт с защитником клуба Беном Харпуром (1 год,700 тысяч).

NEWS: General Manager David Poile announced today that the #Preds have signed defenseman Ben Harpur to a one-year, two-way contract for the 2020-21 season.https://t.co/yZZ3iNqHlC

— Nashville Predators (@PredsNHL) May 1, 2020