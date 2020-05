“Монреаль” подписал контракт с Хисамутдиновым

Арсен Хисамутдинов

Российский нападающий Арсен Хисамутдинов в пятницу подписал двухлетний контракт новичка с “Монреаль Канадиенс”. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Марк Бержевен.

22-летний Хисамутдинов был выбран “Канадиенс” в шестом раунде (под общим 170-м номером) драфта-2019.

В минувшем сезоне он провел 31 матч за нижнекамский “Нефтехимик” в КХЛ, набрав три очка и заработав 14 штрафных минут. Также он выступал за ЦСК ВВС в ВХЛ, набрав 13 очков за 14 матчей.

Уроженец Уфы провел 40 матчей в КХЛ, в которых набрал восемь очков.

