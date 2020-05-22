Олег Петров: «С первого сезона наши болельщики и мы – одна семья»

Вратарь«Днепра» Олег Петров пообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о сезоне 2019/20, итоговых местах в турнирной таблице, херсонских болельщиках и новых увлечениях на карантине.

— Можешь подвести итог этому сезону для«Днепра»?

— Я думаю, что пока что подводить итоги этого сезонаещё преждевременно, так как не доигран плей-офф. Надеюсь, что хорошие итоги подведём осенью, когда доиграем чемпионат.

— Вы достаточно ровно прошли первую часть “регулярки” на второй строчке, однако потом уступили место в таблице«Донбассу». Из-за чего так вышло?

—В игровых видах спорта ротация команд по турнирной таблице происходит практически всегда, а причины неровному прохождению чемпионата могут быть самые разные.

У нас в команде эти причины обозначены, проанализированы и будут учтены в дальнейшем.

— Два матча четвертьфинала против МХК«Динамо» вы провели при пустых трибунах. Какие были твои ощущения?



—Хоккей – это зрелищная игра, в которой поддержка трибун очень важна для игроков команды. Поэтому играть при пустых трибунах, особенно на нашей домашней арене,было очень непривычно.

— А вообще, как тебе в этом году болельщики в Херсоне?



—Болельщики в Херсоне, как я всегда говорил, самые лучшие в Украине. С первого сезона наши болельщики и мы – одна семья. Поэтому хочу сказать большое спасибо им за потрясающую поддержку.

— В середине сезона, играя на турнире в составе национальной сборной, ты получил травму. Как восстанавливался после неё?



—Сначала в Будапеште, а потом и в Херсоне я прошел курс специальных процедур,делал восстановительные упражнения под контролем врачей. Вскоре после этого я смог уже полноценно тренироваться и играть.



—Ты пропустил достаточно много матчей в “регулярке”. Тяжело было заново выходить на лёд?



— Да, было тяжело, но спасибо докторам и тренерскому штабу, что не форсировали моё возвращение на лёд и дали время для полного восстановления.

—Как чувствовал себя к началу плей-офф?



—К началу плей-офф я чувствовал себя отлично и был в прекрасной форме.

— Сейчас наступил период межсезонья. Чем планируешь заниматься?



— После приостановления плей-офф я немного отдохнул – увлёкся рыбалкой, прочитал несколько книг, сейчас тренируюсь на земле.

Надеюсь, что в скором времени, можно будет приступить к ледовым тренировкам. А ещё сейчас я готовлюсь к росписи с невестой.

Напомним, что ранеестали известны датыпроведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед.

Таким образом полуфинальная серия между«Кременчуком»и«Белым Барсом»стартует1 и2 сентября в Кременчуге, а5 и 6 числа полуфинал переедет в Белую Церковь, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс»и«Днепр»свою битву за место в финале начнут 2 и 3 сентября в Дружковке, а 6 и 7 сентября проведут два матча в Херсоне. В случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

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