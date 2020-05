Доминик Симон

Питтсбург объявил , что форвард клуба Доминик Симон пропустит 6-7 месяцев после операции на плече,которую игроку сделали 29 апреля.

У 25-летнего форварда было 22 очка за «Пингвинз» в 64 играх в этом сезоне.

Dominik Simon will be sidelined six to seven months following surgery for his left shoulder on April 29. He appeared to be injured during a battle with Sharks defenseman Radim Simek on Feb. 29.https://t.co/ssoaU2Wb1X pic.twitter.com/3ZVLo4vHw7

