Миккель Бёдкер

Потенциально неограниченный свободный агент форвард Оттавы Миккель Бёдкер подписал двухлетнее соглашение с Лугано в швейцарской лиге.

BREAKING: Ottawa #Senators F Mikkel Boedker has signed a 2 year deal in the Swiss league. #NHL pic.twitter.com/eArAxjpwxV

