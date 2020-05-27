Артем Целогородцев – автор лучшей шайбы ноября по мнению болельщиков

Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предложила всем болельщикам освежить в памяти третий месяц чемпионата УХЛ-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу ноября.

В ходе голосования первое место болельщики отдали быстрому индивидуальному проходу юного форварда«Днепра»Артема Целогородцевав матче против МХК «Динамо».

Остальные шайбы поклонники украинского хоккея распределили следующим образом:

Быстрый индивидуальный проход юного форварда«Днепра»Артема Целогородцева;

Обход из-за ворот и точный гол от лидера«Кременчука»Дмитрия Орлова;

Сольная контратака от капитана«Белого Барса»Владислава Куцевича;

Техничная игра на добивании от лучшего бомбардира дончанИльи Коренчука;

Шайба, отправленная точно над плечом голкипера, от нападающего«Днепра»Никиты Коваленко.

Точный бросок от форварда«Донбасса» Севастьяна Карпенко, который словил отличный пас от своего партнера;

Гол в падении от Александра Матерухина в составе«Донбасса»;

“Расстрел” с ближней дистанции от нападающего “горожан”Тимура Гриценко;

Бросок в ближнюю девятку отОлександра Пуксав составе«Кременчука»;

Гол с разворота в меньшинстве от игрока«Кременчука» Егора Серанова.

Отметим, что автором лучшей шайбы ноября по мнениюэкспертной комиссии, в которуювходят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ «Parimatch»Вадим Мисюра, стал форвард«Донбасса»СевастьянКарпенко.

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