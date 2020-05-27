Артем Целогородцев – автор лучшей шайбы ноября по мнению болельщиков

Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предложила всем болельщикам освежить в памяти третий месяц чемпионата УХЛ-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу ноября.
В ходе голосования первое место болельщики отдали быстрому индивидуальному проходу юного форварда«Днепра»Артема Целогородцевав матче против МХК «Динамо».
Остальные шайбы поклонники украинского хоккея распределили следующим образом:
Отметим, что автором лучшей шайбы ноября по мнениюэкспертной комиссии, в которуювходят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ «Parimatch»Вадим Мисюра, стал форвард«Донбасса»СевастьянКарпенко.
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Источник: uhl.ua