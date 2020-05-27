Четверг, 28 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейАртем Целогородцев – автор лучшей шайбы ноября по мнению болельщиков
Хоккей

Артем Целогородцев – автор лучшей шайбы ноября по мнению болельщиков

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Продолжая вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20, пресс-служба Украинской хоккейной лиги предложила всем болельщикам освежить в памяти третий месяц чемпионата УХЛ-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу ноября.

В ходе голосования первое место болельщики отдали быстрому индивидуальному проходу юного форварда«Днепра»Артема Целогородцевав матче против МХК «Динамо».

Остальные шайбы поклонники украинского хоккея распределили следующим образом:

  • Быстрый индивидуальный проход юного форварда«Днепра»Артема Целогородцева;
  • Обход из-за ворот и точный гол от лидера«Кременчука»Дмитрия Орлова;
  • Сольная контратака от капитана«Белого Барса»Владислава Куцевича;
  • Техничная игра на добивании от лучшего бомбардира дончанИльи Коренчука;
  • Шайба, отправленная точно над плечом голкипера, от нападающего«Днепра»Никиты Коваленко.
  • Точный бросок от форварда«Донбасса» Севастьяна Карпенко, который словил отличный пас от своего партнера;
  • Гол в падении от Александра Матерухина в составе«Донбасса»;
  • “Расстрел” с ближней дистанции от нападающего “горожан”Тимура Гриценко;
  • Бросок в ближнюю девятку отОлександра Пуксав составе«Кременчука»;
  • Гол с разворота в меньшинстве от игрока«Кременчука» Егора Серанова.
    • Читайте также:  "Нью-Йорк Рейнджерс" подписал новый контракт с Лемьё

    Отметим, что автором лучшей шайбы ноября по мнениюэкспертной комиссии, в которуювходят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ «Parimatch»Вадим Мисюра, стал форвард«Донбасса»СевастьянКарпенко.

    Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

    Источник: uhl.ua
    загрузка...
    Написать комментарий

    Добавить комментарий

    восемнадцать + шестнадцать =

    Вам может понравиться

    Рекомендуем посмотреть

    f7f87794
    Подробнее в Хоккей
    Гюнцель должен быть готов сыграть за “Питтсбург”

    В НХЛ обещают подвинуть зрителей ближе к игре во время трансляций

    Новый сезон НХЛ может стартовать в январе 2021 года

    Как вернуть болельщиков на стадионы и заработать в день игры: эксперты Sports Talk Club поделились своими кейсами

    НХЛ назвала дату драфта-2020

    Закрыть