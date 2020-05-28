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Хоккей

Драйзайтль выиграл “Арт Росс Трофи”

Николай ПисаревНет комментариев
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль стал обладателем “Арт Росс Трофи”, который вручается игроку, по итогам регулярного сезона набравшему больше всего очков в НХЛ.

Центрфорвард “Эдмонтон Ойлерз” установил личный рекорд, набрав 110 (43+67) очков в 71 матче, на 13 больше, чем его партнер по команде Коннор Макдэвид, на счету которого было 97 (34+63) очков.

Перед тем, как 12 марта сезон в НХЛ был поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса, Драйзайтль шел по графику на 127 очков. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий “Тампа-Бэй Лайтнинг” Никита Кучеров, набравший 128 очков. В последний раз так много очков удавалось набрать форвардам “Питтсбург Пингвинз” Марио Лемье (161 очко: 69 голов, 92 передачи) и Яромиру Ягру (149 очков: 62 гола, 87 передач) в сезоне 1995-96.

Источник: nhl.ru
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