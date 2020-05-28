Проголосуй за лучшую шайбу декабря!

Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 и теперь пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти первый зимний месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу декабря.

В топ-10 шайб декабря сезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от невероятных шайб слету и техничных обманных маневров до точной игры на добиваниях.

Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 3 июня.

В подборке представлены:

Отличная игра на добивании и быстрая реакция от нападающего«Белого Барса» Артёма Шиманского;

Шайба слёта от форварда«Кременчука» Алексея Вороны;

Точный бросок от нападающего «Белого Барса»Назара Ружникова после паса от своего же конька;

Техничный обманный манёвр от форварда «Донбасса» Виталия Ляльки после сольной контратаки;

Обход четверых противников и точный удар от игрока «Донбасса» Александра Костикова;

Вовремя подставленная клюшка от нападающего «Днепра» Руслана Ромащенко после паса от Ильи Декало;

Невероятная шайба в падении от лидера «Белого Барса» Романа Благого;

Мастерский индивидуальный проход от капитана «Днепра» Александра Матерухина в меньшинстве;

Отличная игра на добивании от одного из лучших форвардов «Кременчука» Дмитрия Созонова после паса из-за ворот;

Мощный бросок от синей линии от нападающего «Ледяных Волков» Сергея Микульчика;

Голосуйте за лучшую шайбу декабря и наслаждайтесь самыми яркими моментами сезона 2019/20!