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Проголосуй за лучшую шайбу декабря!

Николай ПисаревНет комментариев
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Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона 2019/20 и теперь пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти первый зимний месяц чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч и выбрать самую красивую шайбу декабря.

В топ-10 шайб декабря сезона 2019/20, из которых болельщики и выберут лучшую,попали самые зрелищные голы – от невероятных шайб слету и техничных обманных маневров до точной игры на добиваниях.

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Отметим, что голосование доступно справа на главной странице сайта под турнирной таблицей и будет доступно до 23:59 3 июня.

В подборке представлены:

  • Отличная игра на добивании и быстрая реакция от нападающего«Белого Барса» Артёма Шиманского;
  • Шайба слёта от форварда«Кременчука» Алексея Вороны;
  • Точный бросок от нападающего «Белого Барса»Назара Ружникова после паса от своего же конька;
  • Техничный обманный манёвр от форварда «Донбасса» Виталия Ляльки после сольной контратаки;
  • Обход четверых противников и точный удар от игрока «Донбасса» Александра Костикова;
  • Вовремя подставленная клюшка от нападающего «Днепра» Руслана Ромащенко после паса от Ильи Декало;
  • Невероятная шайба в падении от лидера «Белого Барса» Романа Благого;
  • Мастерский индивидуальный проход от капитана «Днепра» Александра Матерухина в меньшинстве;
  • Отличная игра на добивании от одного из лучших форвардов «Кременчука» Дмитрия Созонова после паса из-за ворот;
  • Мощный бросок от синей линии от нападающего «Ледяных Волков» Сергея Микульчика;
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    Голосуйте за лучшую шайбу декабря и наслаждайтесь самыми яркими моментами сезона 2019/20!

    Источник: uhl.ua
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