«Вегас» представил свой новый фарм-клуб

«Вегас Голден Найтс» представил название и логотип своего нового фарм-клуба, который начнет выступать в АХЛ с сезона 2020/21.

В феврале президент и исполнительный директор «Вегаса» Билл Фоли объявил, что приобрел членство в АХЛ у компании Spurs Sports & Entertainment, которой принадлежит клуб «Сан-Антонио Рэмпейдж». «Вегас» получил разрешение на переезд команды в город Хендерсон (штат Невада).

Новый клуб получил название «Серебряные Рыцари» (Henderson Silver Knights) – по аналогии с командой НХЛ «Золотые Рыцари» (Vegas Golden Knights).

Логотипом команды стало изображение боевого коня. Подчеркивается, что в Неваде (известной также как «Серебряный штат») обитает самая большая популяция диких лошадей в США.

В ближайшее время команда будет выступать на «Орлеанс Арене», расположенной в городе Парадайсе. Ее вместимость в хоккейной конфигурации – около 7700 зрителей. В Хендерсоне планируется строительство новой арены на 6 тысяч зрителей.

С момента вступления в НХЛ в 2017 году фарм-клубом «Вегаса» был клуб АХЛ «Чикаго Вулвз».

Pleased to meet you… hope you guessed our name