У Лундквиста есть козыри

Хенрик Лундквист

Хенрик Лундквист может вернуть себе место основного вратаря “Нью-Йорк Рейнджерс”, когда команда соберется в тренировочном лагере перед возобновлением сезона в НХЛ.

Из 30 матчей, сыгранных “Рейнджерс” за период с 4 января до 11 марта, Лундквист выходил на лед шесть раз, в том числе четыре в качестве стартового голкипера. На счету Александра Георгиева 14 поединков, у Игоря Шестеркина – 12. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

Henrik Lundqvist is back at work (and keeping a safe distance) 👀(🎥: IG/hank30nyr) pic.twitter.com/vJ4I52PNj8

— BarDown (@BarDown) May 16, 2020