У Лундквиста есть козыри

Хенрик Лундквист

Хенрик Лундквист может вернуть себе место основного вратаря “Нью-Йорк Рейнджерс”, когда команда соберется в тренировочном лагере перед возобновлением сезона в НХЛ.

Из 30 матчей, сыгранных “Рейнджерс” за период с 4 января до 11 марта, Лундквист выходил на лед шесть раз, в том числе четыре в качестве стартового голкипера. На счету Александра Георгиева 14 поединков, у Игоря Шестеркина – 12. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

Henrik Lundqvist is back at work (and keeping a safe distance) 👀(🎥: IG/hank30nyr) pic.twitter.com/vJ4I52PNj8 — BarDown (@BarDown) May 16, 2020

“Я понимаю, что у нас три вратаря: (Георгиев), Шестеркин и Хэнк (прозвище Лундквиста). Все они рвутся в бой, – сказал в четверг президент “Рейнджерс” Джон Дэвидсон. – Я знаю, что Хэнк катался. Решать тренеру, этот вопрос в его ведении. Такие решения принимает тренерский штаб. Думаю, что они посмотрят, как пойдут дела у вратарей на сборах. Нас ждет очень интересная борьба”.

Лундквист успешно играет против “Каролина Харрикейнз”, соперника “Рейнджерс” по квалификационному раунду, предусмотренного Планом возобновления сезона в НХЛ. Это даст ему определенное преимущество в тренировочном лагере, который может открыться в июле.