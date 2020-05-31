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У Лундквиста есть козыри

Николай ПисаревНет комментариев
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Хенрик Лундквист

Хенрик Лундквист может вернуть себе место основного вратаря “Нью-Йорк Рейнджерс”, когда команда соберется в тренировочном лагере перед возобновлением сезона в НХЛ.

Из 30 матчей, сыгранных “Рейнджерс” за период с 4 января до 11 марта, Лундквист выходил на лед шесть раз, в том числе четыре в качестве стартового голкипера. На счету Александра Георгиева 14 поединков, у Игоря Шестеркина – 12. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

“Я понимаю, что у нас три вратаря: (Георгиев), Шестеркин и Хэнк (прозвище Лундквиста). Все они рвутся в бой, – сказал в четверг президент “Рейнджерс” Джон Дэвидсон. – Я знаю, что Хэнк катался. Решать тренеру, этот вопрос в его ведении. Такие решения принимает тренерский штаб. Думаю, что они посмотрят, как пойдут дела у вратарей на сборах. Нас ждет очень интересная борьба”.

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Лундквист успешно играет против “Каролина Харрикейнз”, соперника “Рейнджерс” по квалификационному раунду, предусмотренного Планом возобновления сезона в НХЛ. Это даст ему определенное преимущество в тренировочном лагере, который может открыться в июле.

Источник: nhl.ru
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