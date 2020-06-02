“Аризона” будет выступать в джерси в стиле Качины

Защитник “Аризоны” Оливер Экман-Ларссон

В домашних матчах квалификационного раунда хоккеисты “Аризоны” предстанут в свитерах в стиле Качины.

You asked, we answered.When we return to play, we’ll be wearing Kachina jerseys. pic.twitter.com/8noEoX2Lpn — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) May 29, 2020

Дизайн формы Качина был вдохновлён верованиями индейских племён, живших на Юго-Востоке Северной Америки. Качина – это духи предков индейцев, а также всего остального на Земле – звёзд, животных, деревьев. Качина изображается в виде человекоподобного существа и является отличительным символом штата Аризона.

Яркая форма с логотипом в виде койота с клюшкой была основной для «Койотис» с момента переезда клуба из Виннипега вплоть до 2003 года, а также использовалась несколько раз за последние годы на ретро-матчах. Новые джерси полностью повторяют дизайн оригинальных, в которых играли Шейн Доун, Кит Ткачак, Николай Хабибулин и многие другие. С сезона-2018/19 «Койоты» играют в этих джерси каждый субботний домашний матч.