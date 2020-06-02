Знаете ли Вы: Наибольшее число голов

Знаете ли Вы какой хоккеист забросил наибольшее количество голов за свою спортивную карьеру и смог установить 61 рекорд в Национальной хоккейной лиге?

Наибольшее число шайб в профессиональном хоккее (1072) забил Уэйн Гретцки, игравший за клубы «Эдмонтон Ойлерс», «Лос-Анджелес Кингс», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рэнджерс». В течение сезонов он забросил 894 шайбы и 122 в играх на Кубок Стэнли в период с 1979 по 1999 годы. А также забил 56 голов в ВХА в 1978/79 гг. 29 марта 1999 года, играя за «Нью-Йорк Рэнджерс» против «Нью-Йорк Айлендерс». Грецки побил рекорд Горди Хоу, забросившего 1071 шайбу.

К тому времени, когда Грецки как профессиональный хоккеист вышел на лед в последний раз в матче против «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля 1999-го, за ним числился 61 рекорд по линии НХЛ.

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