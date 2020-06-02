Вторник, 2 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗнаете ли Вы: Наибольшее число голов
Хоккей

Знаете ли Вы: Наибольшее число голов

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Знаете ли Вы какой хоккеист забросил наибольшее количество голов за свою спортивную карьеру и смог установить 61 рекорд в Национальной хоккейной лиге?

Наибольшее число шайб в профессиональном хоккее (1072) забил Уэйн Гретцки, игравший за клубы «Эдмонтон Ойлерс», «Лос-Анджелес Кингс», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рэнджерс». В течение сезонов он забросил 894 шайбы и 122 в играх на Кубок Стэнли в период с 1979 по 1999 годы. А также забил 56 голов в ВХА в 1978/79 гг. 29 марта 1999 года, играя за «Нью-Йорк Рэнджерс» против «Нью-Йорк Айлендерс». Грецки побил рекорд Горди Хоу, забросившего 1071 шайбу.

Читайте также:  Александр Медведев: Трагедия «Локомотива» - боль была слишком велика

К тому времени, когда Грецки как профессиональный хоккеист вышел на лед в последний раз в матче против «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля 1999-го, за ним числился 61 рекорд по линии НХЛ.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Фолиньо: у “Коламбуса” есть преимущество

НХЛ выступила с заявлением касательно протестов, из-за которых была осквернена статуя Марио Лемье и разграблен фан-шоп «Чикаго»

Лига выступила с заявлением в связи с протестами в Северной Америке

Александр Воронин: «Очень позитивно, что много перспективных и молодых игроков начинают свою профессиональную карьеру в УХЛ»

Чикаго подписал контракт с Халупа

Закрыть