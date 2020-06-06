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Хоккей

Знаете ли Вы: 2000-я шайба в регулярных чемпионатах УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, кто из игроков клубов УХЛ отметился 2000-м голом в регулярных чемпионатах чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари – Матч?

Памятной шайбой в сезоне 2018/19 отметился белорусский форвард«Донбасса»Илья Коренчук –нападающий дончан расписался в воротахМХК «Динамо».

Отметим, что 1000-ю шайбу в регулярных чемпионатах 5 октября 2017 года в матче «Волков» и МХК «Динамо» забросил нападающий тогда ещё броварской команды Соломон Шапиро.

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Также во встрече между МХК «Динамо» и «Волками» 20 января 2018 года была заброшена 1500-я шайба среди матчей первого этапа чемпионата – её в ворота Владислава Гурко отправил форвард «Волков» Алексей Овчинников.

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Источник: uhl.ua
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