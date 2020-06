Анахайм подписал контракт с шведским защитником

Коди Курран

Анахайм подписал контракт на два года (зарплата 1,0 в сезон) с 30-летним шведским защитником

Коди Курраном.

Курран был назван MVP Шведской хоккейной лиги,с 49 очками в 48 играх.

Kodie Curran has signed a two-year contract with the Ducks. The 30-year-old was named MVP and Defenseman of the Year in the Swedish Hockey League this season.https://t.co/HpjmGesk9T

