Оскари Лааксонен

Баффало подписал контракт начального уровня с 20-летним финским защитником Оскари Лааксоненом (драфт 2017, 3 раунд,общий выбор 89).

The @BuffaloSabres have signed defenceman Oskari Laaksonen to a three-year, entry-level contract.Details ⤵️https://t.co/kaJD8BPDQ4

— Sportsnet (@Sportsnet) June 15, 2020