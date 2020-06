Виктор Берглунд

Бостон подписал контракт начального уровня с 20-летним шведским защитником Виктором Берглундом (драфт 2017, 7 раунд,общий выбор 195).

Congrats to Your 1st NHL contract Victor!#NHLBruins #nhl #shl #kmjsports Bruins Sign Victor Berglund To Entry-Level Contract https://t.co/fZfHTbCGS8 via @NHLdotcom

— Joakim Persson (@JockeKMJSports) June 15, 2020