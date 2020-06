Ривз продлил контракт с “Вегасом”

Райан Ривз

В понедельник Райан Ривз подписал двухлетний контракт на $3,5 млн с “Вегас Голден Найтс”. В среднем за сезон хоккеист будет зарабатывать $1,75 млн.

В этом году нападающий мог получить статус неограниченно свободного агента. В 71 игре нынешнего регулярного чемпионата он набрал 15 (8+7) очков и занял первое место в лиге по количеству силовых приемов (316). НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса.

“В последнее время я долго размышлял и решил, что еще не выполнил две задачи, – сказал Ривз в видеоролике, размещенным “Голден Найтс” в интернете. – Во-первых, не завоевал Кубок Стэнли. Во-вторых, не стал лучшим бомбардиром. У меня есть шанс завоевать Кубок в этом году. Но я не смог стать лучшим бомбардиром – не хватило пары очков, – и не смогу сделать это и в следующем сезоне, если у меня не будет контракта. Поэтому я рад сообщить вам, что я только что продлил контракт с “Вегас Голден Найтс” на два года”.

“Голден Найтс” (39-24-8, процент набранных очков – 60,6%) заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции и сыграют в круговом турнире с “Сент-Луис Блюз”, “Колорадо Эвеланш” и “Даллас Старз”, чтобы определить посев в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Время и место матчей этого турнира будут объявлены позже. Они будут проводиться по регламенту регулярного чемпионата с овертаймами и сериями буллитов при необходимости. Если две команды или больше наберут одинаковое количество баллов, места в турнирной таблице будут распределяться по проценту очков, набранных в регулярном сезоне.

Ривз был выбран “Сент-Луисом” в пятом раунде драфта 2005 года под 156-м номером. В НХЛ он провел 649 матчей за “Блюз”, “Питтсбург Пингвинз” и “Голден Найтс”, набрав 96 (48+48) очков. В сезоне 2017-18 годов, ставшим дебютном для “Вегаса”, он помог команде выйти в финал Кубка Стэнли.

✍️ Ryan Reaves has signed a two-year extension with the Golden Knights!!! #VegasBorn The two-year deal is worth an AAV of 1.7five million 👌https://t.co/bHVUnBqAUf

— y-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 15, 2020