Сет Джонс

Коламбус активизировал защитников Сета Джонса (операция на лодыжке) и Дина Кукана (колено) из списка травмированных игроков клуба.

The Columbus blue line just loaded up even more. Seth Jones and Dean Kukan have been activated off injured reserve after missing a combined 43 games to end the regular season. #CBJ https://t.co/OcejRamNcU

