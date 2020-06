Линдблум провел тренировку с “Флайерз”

Оскар Линдблом

Во вторник Оскар Линдблум занимался с некоторыми партнерами по “Филадельфии Флайерз” в Flyers Skate Zone.

13 декабря “Флайерз” анонсировали, что 23-летнему нападающему была диагностирована редкая форма рака кости саркома Юинга. В этом сезоне он более не сыграет.

Линдблум сообщил, что после поставленного диагноза катался “три или четыре раза”, но во вторник была его первая тренировка с тех пор, как 8 июня начался второй этап Плана возобновления сезона, разрешающий занятия в маленьких группах.

“Здорово находиться тут, – сказал Линдблум. – Хотя все еще непросто не играть так же хорошо, как в нормальной ситуации. Но все равно классно снова покататься с ребятами и вновь немного почувствовать под собой лед”.

Линдблум заявил, что почти закончил курс химиотерапии и чувствует себя лучше.

“Все проходит замечательно, – сказал Линдблум. – У меня осталось немного процедур. Осталось совсем чуть-чуть. Свет в конце тоннеля виден”.

Когда перед матчем 7 декабря против “Оттава Сенаторз” Линдблум покинул состав, форвард делил первое место в “Флайерз” с Трэвисом Конекни с 11 голами. Филадельфийское отделение Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов выдвинуло его на “Мастертон Трофи”, вручаемый хоккеисту, который проявил высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.

Играть Линдблум не будет, но форвард считает, что у “Флайерз” есть отличный шанс выиграть Кубок Стэнли. “Филадельфия” (41-21-7) набрала 64,5% очков и в круговом турнире для определения посева в первом раунде плей-офф Восточной конференции сыграет с “Бостон Брюинз”, “Тампа-Бэй Лайтнинг” и “Вашингтон Кэпиталз”.

“В конце сезона у них здорово получалось, – сказал он. – Наша команда очень хорошо смотрится вместе. Не могу дождаться, когда вновь увижу их и смогу начать тренироваться. У них прекрасный шанс здорово провести плей-офф”.

Президент хоккейных операций и генеральный менеджер “Флайерз” Чак Флетчер сказал, что тренировка стала для Линдблума хорошим знаком.

“Было здорово видеть его, – сказал Флетчер. – Он здорово выглядел на льду, его руки все еще на месте. Поразительно, что после всех процедур он все еще хорошо смотрелся и показал достаточно выносливости для 40-минутного занятия. Для него это хороший знак. Мне очень хочется, чтобы после всего этого в будущем он смог за нас играть. Понятно, что второй этап добровольный и каждый игрок и член персонала должны следовать строгим правилам. Наша тренировочная арена очень безопасное место. Безопаснее, чем многие места”.

