У “Флэймз” будет новая арена

лого «Калгари»

Начало строительства новой арены для “Калгари Флэймз” запланировано на август 2021 года. Работы должны закончиться в мае 2024-го.

В среду стало известно, что возводить стадион Event Centre будут компании, входящие в корпорацию Calgary Municipal Land Corp.

Клуб рассчитывает переехать на новое место перед сезоном 2024-25 годов. Арена должна вмещать 19 000 зрителей, а стоимость проекта составит $401,5 млн.

Двумя ведущими компаниями, которые будут производить работы, являются Dialog of Calgary и HOK из города Канзас-Сити в штате Миссури. Вместе они строили арену Little Caesars в Детройте и стадион Mercedes-Benz в Атланте.

“Мы уверены, что команда, которая займется этим проектом, обладает опытом, самыми передовыми знаниями и желанием в полной мере раскрыть для Калгари весь потенциал, заложенный в арене Event Centre, – сказал Джон Бин, президент и руководитель компании Calgary Sports and Entertainment Corp., которой принадлежат “Флэймз”. – Ее опыт по возведению крупномасштабных спортивных и развлекательных объектов позволяет нам твердо верить в то, что город будет гордиться новой ареной в течение многих лет”.

“Флэймз” играют на нынешнем стадионе Saddledome с 1983 года. Старше этой арены в НХЛ только Madison Square Garden в Нью-Йорке, построенный в 1968 году, где выступает “Нью-Йорк Рейнджерс”. Но Madison Square Garden реконструировали в 2013 году, вложив в реконструкцию миллиард долларов.

Городские власти Калгари одобрили строительство арены Event Centre и заключили соответствующее соглашение 30 июля 2019 года. Финансировать работы будут муниципалитет и Calgary Sports and Entertainment Corp. в равных долях, но стадион на 100% будет принадлежать городу.

Calgary Sports and Entertainment Corp. также владеет командами “Калгари Хитмен” из молодежной Западной хоккейной лиги и “Калгари Рафнекс” из Национальной лиги лакросса. Они тоже будут играть на новой арене. Ее построят севернее Saddledome на земле, принадлежащей компании Calgary Exhibition and Stampede Ltd.