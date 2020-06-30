В НХЛ выявлено еще 15 случаев заражения COVID-19 среди игроков

НХЛопубликовалазаявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.

— По состоянию на понедельник, 29 июня, в НХЛ более 250 игроков отчитались в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях второй фазы. В этой группе игроков было проведено более 1450 тестов на COVID-19. В результате этих тестов 15 игроков показали положительный результат на наличие COVID-19.



Кроме того, с 8 июня лиге известно об 11 игроках, у которых был обнаружен COVID-19 вне протокола второй фазы. Все игроки с положительным результатом тестирования были самоизолированы и следуют протоколам. НХЛ будет и впредь регулярно предоставлять обновленную информацию о количестве тестов, проведенных игрокам, и о результатах этих тестов, – следует из сообщения лиги.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса в «Тампе», также болезнь была обнаружена у капитана «Торонто» Остона Мэттьюса.

Источник: официальный сайт НХЛ