Второй выбор на драфте поможет “Кингз”

Дрю Даути

В пятницу состоялась лотерея драфта НХЛ 2020 года, и там “Лос-Анджелес Кингз” получил право второго выбора, за счет которого команда надеется ускорить процесс возвращения в розыгрыш Кубка Стэнли.

Шансы “Кингз” (29-36-5) получить право первого выбора на драфте оценивались в 9,5% (четвертое место). Команда завершила сезон на 14-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, опередив только “Сан-Хосе Шаркс”. “Лос-Анджелес” во второй раз подряд оказывается за бортом плей-офф и в четвертый за последние шесть сезонов после триумфа в 2014 году.

“Надеемся, что это поможет нам ускорить движение вперед за счет масштабов таланта игрока и его способности приспособиться к игре в НХЛ, – сказал генеральный менеджер “Кингз” Роб Блэйк. – Мы знали, что получим место в первой семерке. Тут есть три ярких хоккеиста, а потом идет группа приблизительно одинаковых по классу игроков, в которую можно включить от четырех до восьми человек. Они играют на разных позициях, но их значимость для команды сопоставима. Так мы представляем себе общую картину. Для нас очень важно, что мы смогли подняться. Мы получили шанс выбрать игрока из первой тройки”.

Очевидно у “Кингз” есть выбор между центрфорвардом Куинтоном Байфилдом из “Садбери” (молодежная Хоккейная лига Онтарио) и левым крайним Тимом Штюцле из “Мангейма” (Германия).

Однако Блэйк не исключает защитников из списка потенциальных кандидатов, в который, в частности, могут войти Джейми Драйсдейл (“Эри”, лига Онтарио) и Джейк Сандерсон (юниорская сборная США). Их считают сильнейшими игроками обороны среди тех, кто выходит на драфт в этом году.

Главным же кандидатом на место первого номера драфта является левый крайний Алексис Лафренье из “Римуски” (Главная юниорская хоккейная лига Квебека).

“В лидерах рейтингов много форвардов, но варианты есть, – сказал Блэйк. – Я очень горжусь работой нашей скаутской службы во главе с Марком (Яннетти). Там знают свое дело, всегда готовы выслушать другое мнение, умеют анализировать информацию. В итоге они принимают самое выгодное для нас решение”.

Кого бы ни выбрала команда, от этого игрока будут ждать помощи в перестройке команды, ядром которой являются форвард Анже Копитар, защитник Дрю Даути и голкипер Джонатан Куик.

“Нам надо обратить внимание на состав, – говорит Блэйк. – У нас много ветеранов, мы понимаем, сколько им лет, что происходит с ними. Это открывает много возможностей. Тут можно говорить о крайних нападающих, центральных, защитниках”.

В нынешнем сезоне “Кингз” задействовали 11 дебютантов. Похоже, что за место в составе перед следующим сезоном будут бороться еще больше молодых ребят. На драфте 2019 года “Лос-Анджелес” выбрал девять человек, в том числе нападающего Алекса Теркотта (пятый номер) и защитника Тобиаса Бьорнфута (22-й).

Бьорнфут провел три матча в “Кингз”, после чего его отправили в АХЛ, где он набрал 19 (6+13) очков в 44 играх. Теркотт минувший сезон провел в команде Университета Висконсина и 11 марта подписал стандартный трехлетний контракт новичка НХЛ.

“Мы привлекаем молодежь. В последние годы мы хорошо поработали на драфтах. Теперь ребятам нужно превращаться в профессионалов, подписывать контракты, чтобы мы смогли включать их в состав, – сказал Блэйк. – Такие же планы у нас и на нынешний сезон. У нас снова есть возможность задрафтовать 11 человек, как и в прошлом году. … Мы понимали, что эти два года станут ключевыми для нас не только в плане качества игроков, но и их количества”.

В связи с этим Блэйк может позволить себе роскошь драфтовать игрока, не задумываясь, сможет ли он сразу заиграть в НХЛ.

“Это не главное, – сказал он. – Это станет понятно в лагере или на сборах уже после драфта. Тут много разных факторов. Чем выше драфт, тем больше шансов, что такой игрок сразу закрепится в НХЛ. Это станет понятно, нужно только время”.

“Кингз” в четвертый раз будут выбирать игрока на драфте под вторым номером. Три предыдущих выбора были успешными.

“В последний раз мы выбирали вторыми на драфте в 2008 году и взяли Дрю Даути. Вместе с ним команда завоевала Кубок Стэнли (в 2012 и 2014 годах), – сказал президент команды Люк Робитайл. – А еще под вторым номером мы задрафтовали Джимми Карсона (в 1986 году) и обменяли его на Уэйна Гретцки (в 1988-м)”.

В 1981 году под вторым номером “Кингз” выбрали нападающего Дуга Смита. Он провел в НХЛ девять сезонов и пять из них в “Лос-Анджелесе”.