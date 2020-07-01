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Хоккей

Рантанен тренируется с “Эвеланш”

Николай ПисаревНет комментариев
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Микко Рантанен

В понедельник Микко Рантанен впервые с момента вступления в силу второго этапа Плана возобновления сезона вышел на тренировку с партнерами по “Колорадо Эвеланш”. Она проходила на арене Pepsi Center в Денвере.

Нападающий получил травму верхней части тела 17 февраля в матче против “Тампа-Бэй Лайтнинг”. На восьмой минуте второго периода защитник “Лайтнинг” Эрик Чернак подножкой сбил его с ног, и Рантанен покинул площадку, держась за плечо. В клубе объявили, что хоккеист выбыл на несколько недель. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

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В 42 матчах нынешнего регулярного чемпионата Рантанен набрал 41 (19+22) очко. С 25 октября по 29 ноября он пропустил 16 матчей из-за травмы голеностопа.

“Эвеланш” (42-20-8, процент набранных очков – 65,7%) вошли в четверку лучших команд Западной конференции и сыграют в квалификационном круговом турнире с “Сент-Луис Блюз” (42-19-10, 66,2%), “Вегас Голден Найтс” (39-24-8, 60,6%) и “Даллас Старз” (37-24-8, 59,4%), по итогам которого определится посев этих клубов в розыгрыше Кубка Стэнли. Даты и место проведения матчей будут объявлены позже.

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При благоприятной ситуации с коронавирусом, а также согласии НХЛ и профсоюза хоккеистов на вступление в силу третьего и четвертого этапов Плана возобновления сезона, команды смогут открыть тренировочные лагеря 10 июля.

Источник: nhl.ru
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