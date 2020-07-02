Знаете ли Вы: Игроки «Кременчука» в рекламе ŠKODA (видео)

Знаете ли Вы, что в январе 2020 года игроки «Кременчука», а также юная фигуристка местной ДЮСШ снялись в рекламном роликеавтомобилиŠkoda?
Выкатить две машины на лед и устроить настоящий тест-драйв прямо на ледовой площадке? Для клубов Украинской хоккейной лиги такой сценарий вполне реален и выполним!
Хоккеисты«Кременчука»Иоанн РогановиВиктор Тютченкопробивали буллит в воротаДениса Сурканова, фигуристкаВиктория Гонтарискусно выполняла элементы фигурного катания, а автомобилиŠkodaустроили пробег прямо на льду домашней арены «Кременчука», объединив все это в яркий и драйвовый рекламный ролик.
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Источник: uhl.ua