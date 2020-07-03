“Рейнджерс” не определились с первым вратарем

Лундквист рад за Георгиева

Главный тренер “Нью-Йорк Рейнджерс” Дэвид Куинн еще не решил, какой вратарь сыграет в квалификационной серии Кубка Стэнли. Ему надо посмотреть на трех голкиперов во время ледовых тренировок и двусторонних игр во время третьего этапа Плана возобновления сезона. Даты матчей и места их проведения еще предстоит определить.

В первом матче серии до трех побед против “Каролина Харрикейнз” Куинн может рассчитывать на Хенрика Лундквиста, Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

“Все трое имеют сильные стороны, – сказал Куинн. – Есть много причин сделать ставку на Шести, много причин сделать ставку на Хэнка и много причин – на Джорджи. Время очень неопределенное, так что нам предстоит ответить на эти вопросы в течение двух, двух с половиной недель работы в лагере”.

Тренировочный лагерь, являющийся третьим этапом, должен открыться 10 июля.

На четвертом этапе “Рейнджерс” (37-28-5, 56,4% набранных очков) будут иметь 11-й номер посева Восточной конференции. “Каролина” (38-25-5, 59,6% очков) будет шестой.

Во время паузы Лундквист работал в Швеции, а Георгиев в Финляндии. Шестеркин находился во Флориде, а на прошлой неделе вернулся в Нью-Йорк.

“Я говорил со всеми из них, особенно с Джорджи и Хэнком, потому что они находились в Европе, – сказал Куинн. – Шести катался в Нью-Йорке последнюю неделю. Мы находимся в хорошем положении”.

Куинну предстоит рассмотреть множество аспектов перед принятием финального решения. В том числе в свете того, что Лундквист удачно играл против “Харрикейнз”.

В этом сезоне Лундквист сыграл против “Каролины” 3-0-0 при 2,33 в среднем пропущенных гола, в том числе сделав 45 сэйвов в матче 7 ноября (4:2) на PNC Arena. Всего за карьеру в 46 матчах против “Ураганов” Лундквист сыграл 33-12-1 при 2,00 в среднем пропущенных гола, 93,4% сэйвов и двух шатаутах.

Однако Лундквист принял участие только в четырех последних матчах “Рейнджерс” в период с 4 января по 11 марта.

За это время Шестеркин утвердился в роли первого номера команды. 24-летний новичок, дебютировавший в НХЛ 7 января, в 12 матчах в старте сыграл 10-2-0 при 2,52 гола и 93,2% сэйвов. 21 февраля в поединке с “Каролиной” (5:2) на PNC Arena он сделал 27 сэйвов.

Георгиев в этом чемпионате сыграл 17-14-2 при 3,04 в среднем пропущенных гола и 91,0% сэйвов, однако против “Каролины” ни разу не играл.

“История Хэнка является фактором, сезон Шести тоже является фактором, – сказал Куинн. – Все надо принимать во внимание. При принятии решения все надо принимать во внимание. Для каждого игрока период между началом тренировок и началом матчей будет очень важен, но особенно – для наших вратарей”.