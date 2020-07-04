Игроки НХЛ смогут без штрафов отказаться от участия в плей-офф Кубка Стэнли-2020

НХЛ и профсоюз игроков продолжают обсуждение плана безопасного возобновления сезона.

Ожидается, что любой игрок сможет отказаться от участия в матчах без каких-либо денежных штрафов. Кроме того, перед каждым посещением принимающего города будет проведено предварительное тестирование. Во время плей-офф тестирование будет проводиться ежедневно, у каждого клуба оно будет проходить в определённое время в зависимости от графика.

Ношение масок будет обязательным за пределами льда. Будут предприняты меры социального дистанцирования, включая ограничения количества людей, разрешенного в лобби и в лифтах. Каждый хоккеист будет жить в отдельной комнате.

В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

Источник: championat.com