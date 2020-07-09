Александр Хомутов остается в «Днепре»

Официальный сайт«Днепра» сообщает, что голкиперАлександр Хомутовостается в клубе на сентябрьский плей-офф и 5-й сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. Ранее стало известно, что клуб продлил контракт с основным голкипером “щук”Олегом Петровым.

Состав«Днепра» Хомутов пополнил в декабре 2019 года, когдаОлег Петров получил травму на турнире в составе национальной сборной Украины. Всего в регулярном чемпионате в створе ворот херсонского клубаАлександр Хомутовпровел 12 матчей, заработав коэффициент надежности1.54и отбив94.1%бросков противника.



В одном из матчей четвертьфинала плей-офф против МХК «Динамо», которыйХомутовпровел в воротах «Днепра», голкипер пропустил всего1 шайбу,отбив18 бросковпротивника.

Отметим, что на днях стало известно, что херсонский клуб покинули капитанАлексанлр Матерухин, который продолжит карьеру в белорусском«Могилеве», а также второй по результативности форвардАлександр Шибаев.



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