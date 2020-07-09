Крис Пронгер ушел с работы во “Флориде”

Крис Пронгер и Дэйв Тэллон

Крис Пронгер в среду покинул должность старшего вице-президента “Флорида Пэнтерз”.

Члена Зала хоккейной славы завершил карьеру в НХЛ в 2011 году. В 2016 году Пронгер стал старшим советником президента хоккейных операций и генерального менеджера Дэйла Тэллона, а до этого в течение трех лет работал в департаменте НХЛ по безопасности игроков.

“Я хочу лично поблагодарить (владельцев) семью Виола, (гендиректора) Дуга Чифу, Дэйла Тэллона и весь персонал “Флорида Пантерз”, – говорится в заявлении Пронгера. – Я вырос как профессионал и, что более важно, как личность за три года в хоккейном клубе. Я желаю “Пэнтерз” всего наилучшего в грядущем плей-офф и в ближайшие годы”.

Пронгер, игравший на позиции защитника, объяснил свой уход желанием сконцентрироваться на собственном бизнесе – компании Well Inspired Travels, которую он основал со своей женой Лорен. Люксовая туристическая компания обслуживает элитных спортсменов, бизнесменов и менеджеров.

Пронгер был выбран на драфте-1993 “Хартфорд Уэйлерз” под вторым номером. Всего в 1167 матчах НХЛ за 18 сезонов в “Филадельфия Флайерз”, “Анахайм Дакс”, “Эдмонтон Ойлерз”, “Сент-Луис Блюз” и “Хартфорда” он набрал 698 (157+541) очков. В 173 матчах плей-офф Кубка Стэнли он набрал 121 (26+95) очко, а в 2007 году в составе “Дакс” выиграл чемпионство.

“Мы хотим поблагодарить Криса за неоценимый вклад в развитие организации “Флорида Пэнтерз”, – сказал Тэллон. – С момента прихода в департамент хоккейных операций в 2017 году Крис выполнял свою работу с большой страстью и отличался свежим и уникальным взглядом на вещи. Это настоящий профессионал, чемпион и семьянин. Мы желаем Крису, Лорен и всей семье Пронгеров всего наилучшего в делах Well Inspired Travels”.

Пронгер четыре раза попадал в первую символическую сборную по итогам сезона. В чемпионате 1999-2000 он выиграл “Норрис Трофи” как лучший защитник и “Харт Трофи” как MVP лиги. В 2017 году во время празднования столетия лиги он вошел в число 100 величайших игроков в истории, а в 2015 году стал членом Зала славы.

В следующем сезоне “Блюз” выведут 44-й номер Пронгера из обращения.

“Флорида” не выходила в плей-офф ни в одном из первых двух сезонов с Пронгером, но в этом регулярном чемпионате сыграла 35-26-8 (56,5% набранных очков) и в квалификации Кубка Стэнли будет иметь 10-й номер посева от Восточной конференции. “Пэнтерз” в серии до трех побед за выход в первый раунд плей-офф сыграют с “Нью-Йорк Айлендерс” (35-23-10, 58,8% очков, седьмой номер посева). Проигравший получит шанс выиграть первый номер драфта-2020 в лотерее.