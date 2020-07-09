Гэри Бэттмен

Главная хоккейная лига планеты готовится к рестарту сезона в формате плей-офф. Представители НХЛ пока еще не опубликовали официальный план его проведения, однако один из самых авторитетных журналистов, пишущих о лиге, Боб Маккензи раскрыл некоторые его детали. Он сообщил, что НХЛ и Ассоциация игроков продолжают переговоры о формате

возобновления сезона. При этом, тренировочные лагеря команд могут открыться тринадцатого июля. Тогда после двух недель тренировок команды, которые будут участвовать в плей-офф Кубка Стэнли, отправятся в два города, где и будут проходить все матчи. С большой долей вероятности ими станут Торонто и Эдмонтон. Кстати, если скачать БК Леон, то можно получить информацию о фаворитах Кубка Стэнли. Хотя это лишь первые прогнозы букмекеров, ведь плей-офф в нынешнем сезоне продлится долго и завершится в начале октября.

Боб Маккензи также сообщил, что после определения обладателя Кубка Стэнли-2020 состоится церемония драфта. А лотерея за общий первый выбор драфта пройдет в августе. Он достанется одной из тех команд, которые не попали в плей-офф. Что же до рынка свободных агентов, то его открытие запланировано на первое ноября. При этом, Маккензи уточнил, что финальная серия Кубка Стэнли пройдет в Эдмонтоне. Сообщается, что НХЛ выбрала этот город только из соображений безопасности и охраны здоровья тренеров, персонала и хоккеистов в связи с пандемией. Всего в плей-офф будут играть двадцать четыре команды.

Впрочем, доступ к сайту БК Леон позволит увидеть и другой взгляд на рестарт сезона. В частности, позицию игроков. СМИ сообщает, что почти семьдесят пять процентов хоккеистов не хотят играть летом. Однако пока что лига обсуждает условия, на которых игроки согласятся выйти на лед. Важное требование – возможность отказаться от участия в оставшейся части сезона-2019/20 без каких-либо денежных штрафов. Профсоюз хоккеистов добивается этого условия у лиги.

Помимо этого, перед каждым посещением принимающего города (Торонто или Эдмонтона) будет проведено предварительное тестирование на коронавирус. К тому же во время тренировочного лагеря хоккеистам разрешат проводить время только с командой и семьей. После старта плей-офф тестирование на коронавирус будет проходит в ежедневном формате в одно и то же время. Также отмечается, что от хоккеистов, тренеров и персона команд потребуют обязательное ношение масок за пределами льда.

Тем временем, Лига и Ассоциация игроков параллельно прорабатывает новый формат договора, ведь срок действующего соглашения истекает осенью 2022 года. Новый контракт будет подписан на четыре года. Одним из самых важных параметров будет потолок зарплат. В новом сезоне-2020/21 он останется на уровне 81,5 миллиона долларов. Его увеличение стоит ждать только в том случае, когда доходы НХЛ превысят планку в четыре миллиарда восемьсот тысяч долларов. Помимо этого, игроки из НХЛ смогут попасть на Олимпиады в 2022-м и 2026-м годах, если удастся добиться успешного завершения переговоров с Международным олимпийским комитетом.

NHL.RU: во время подготовки материала ряд деталей проведения заключительной части сезона были объявлены официально.