НХЛ составила рейтинг лучших левых нападающих Кубка Стэнли – 2020

На официальном сайте НХЛ представлен рейтинг лучших левых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.
В голосовании приняли участие 13 авторов сайта, каждый из которых назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е). Список возглавил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (202 балла). Второе место занял Брэд Маршан из «Бостон Брюинз» (192 балла), третьим стал Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (191 балл).
Топ-16лучших левых нападающих Кубка Стэнли – 2020:
Источник: официальный сайт НХЛ
Источник: uhl.ua