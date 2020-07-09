НХЛ составила рейтинг лучших левых нападающих Кубка Стэнли – 2020

На официальном сайте НХЛ представлен рейтинг лучших левых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.

В голосовании приняли участие 13 авторов сайта, каждый из которых назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е). Список возглавил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (202 балла). Второе место занял Брэд Маршан из «Бостон Брюинз» (192 балла), третьим стал Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (191 балл).

Топ-16лучших левых нападающих Кубка Стэнли – 2020:

Александр Овечкин («Вашингтон»)

Брэд Маршан («Бостон»)

Артемий Панарин («Рейнджерс»)

Джонатан Юбердо («Флорида»)

Макс Пасиоретти («Вегас»)

Джонни Годро («Калгари»)

Кайл Коннор («Виннипег»)

Джейк Гюнцель («Питтсбург»)

Габриэль Ландеског («Колорадо»)

Мэттью Ткачук («Калгари»)

Тейлор Холл («Аризона»)

Теуво Терявяйнен («Каролина»)

Филип Форсберг («Нэшвилл»)

Давид Перрон («Сент-Луис»)

Джейми Бенн («Даллас»)

Николай Элерс («Виннипег»).

Источник: официальный сайт НХЛ