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НХЛ составила рейтинг лучших левых нападающих Кубка Стэнли – 2020

Николай ПисаревНет комментариев
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На официальном сайте НХЛ представлен рейтинг лучших левых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.

В голосовании приняли участие 13 авторов сайта, каждый из которых назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е). Список возглавил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (202 балла). Второе место занял Брэд Маршан из «Бостон Брюинз» (192 балла), третьим стал Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (191 балл).

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Топ-16лучших левых нападающих Кубка Стэнли – 2020:

  • Александр Овечкин («Вашингтон»)
  • Брэд Маршан («Бостон»)
  • Артемий Панарин («Рейнджерс»)
  • Джонатан Юбердо («Флорида»)
  • Макс Пасиоретти («Вегас»)
  • Джонни Годро («Калгари»)
  • Кайл Коннор («Виннипег»)
  • Джейк Гюнцель («Питтсбург»)
  • Габриэль Ландеског («Колорадо»)
  • Мэттью Ткачук («Калгари»)
  • Тейлор Холл («Аризона»)
  • Теуво Терявяйнен («Каролина»)
  • Филип Форсберг («Нэшвилл»)
  • Давид Перрон («Сент-Луис»)
  • Джейми Бенн («Даллас»)
  • Николай Элерс («Виннипег»).

    • Источник: официальный сайт НХЛ

    Источник: uhl.ua
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