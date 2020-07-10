Уильямс хочет, чтобы “Каролина” была ответственной

Уильямс поздравляет Макэлинни с победой

Джастин Уильямс хочет, чтобы игроки понимали важность ответственного отношения к окружающим и заботы о себе за пределами арены перед тем, как отправляться в хаб-город на четвертый этап Плана возобновления сезона.

Правый крайний форвард “Каролина Харрикейнз” во вторник во время организованной клубом видеоконференции сказал, что игроки должны указывать партнерам, чтобы они все делали для своей безопасности перед попаданием в безопасные зоны четвертого этапа.

Игрокам будет разрешено жить дома или в отеле и видеться с нехоккейными людьми до 26 июля, когда их команды отправятся в два хаб-города, которые обозначены еще не были.

“Мы об этом поговорили и будем говорить в течение следующих дней, что к началу тренировочного лагеря надо будет сузить круг общения, – сказал Уильямс. – Надо убедиться, что он очень узок, потому что это влияет на всех остальных. Это в любом случае то, чем является твоя команда. Ты силен на уровне своего самого слабого звена. Но в текущих обстоятельствах оно может подвести всю команду. Ребята должны принимать это во внимание. Все без исключения”.

Уильямс сказал, что он и другие лидеры “Каролины” не будут стесняться давать знать партнерам, если они что-то делают не так вне льда.

“Это жизненно необходимо, – сказал Уильямс. – Будет ли стоит делать то, что мы делаем за пределами льда? Будем надеяться, что мы поиграем в хоккей более двух месяцев. Считаю, что можно пожертвовать абсолютно всем, что ты привык делать на досуге, ради победы в Кубке Стэнли. В конце концов, ты сражаешься за Кубок Стэнли. А ради этого надо не только выходить на лед и играть в выставочных матчах. Ты именно ради этого играешь. Конечно, обстоятельства сейчас уникальные, но в то же время у тебя есть шанс побороться за Кубок Стэнли, и никто этого не отберет. Да, если кто-то увидит что-то неподобающее, мы должны будем об этом поговорить”.

Тренировочные лагеря, являющиеся третьим этапом Плана возобновления сезона, откроются 13 июля.

На четвертом этапе, когда 1 августа должны возобновиться матчи, “Харрикейнз” (38-25-5, 59,6% набранных очков, шестое место в Восточной конференции) в квалификационной серии Кубка Стэнли до трех побед сыграют с “Нью-Йорк Рейнджерс” (37-28-5, 56,4% очков). 12 марта сезон был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса.

Победитель выйдет в плей-офф Кубка Стэнли, а проигравший будет иметь шанс получить первый номер драфта-2020 в рамках второго этапа лотереи драфта.

“Стоит помнить, что к моменту начала тренировочного лагеря все будут в одинаковых условиях, – сказал Уильямс. – Тренеры не будут сразу нас убивать. Будет происходить постепенное увеличение проводимого времени на льду. Вместе того, чтобы кататься три-четыре раза, можно заниматься пять или шесть раз, чтобы вновь почувствовать руки и ноги, акклиматизироваться к системе, а затем просто с очищенным разумом подойти к играм. Лидерские качества будут иметь ключевое значение для возвращающихся команд, а успеха добьются лучшие”.

Уильямс также заявил, что его не беспокоят детали жизни игроков на четвертом этапе, когда они будут оставаться в безопасных зонах в отелях, ресторанах, тренировочных центрах и аренах, где состоятся выставочные, квалификационные и матчи плей-офф.

Каждый человек внутри безопасной зоны должен будет проходить ежедневное тестирование на COVID-19, а также проверяться на симптомы и температуру тела.

“Едва ли это можно будет сравнить с тем, как Том Хэнкс был один на острове, – сказал Уильямс, имея в виду фильм “Изгой”. – Я постоянно общаюсь с 20 ребятами и не могу сказать, что мне когда-нибудь становится с ними скучно. Я не думаю, что мы от тоски будем биться головой о стенку. Мы будем проводить много времени вместе. Мы будем вместе смотреть хоккейные матчи. Идеальная ли это ситуация? Нет. Но в новом Коллективном трудовом соглашении и Плане возобновления сезона хорошо то, что вышедшие в финал конференций смогут увидеться с семьями. Когда проводишь много времени без них, то начинаешь скучать. Хочется вернуться домой. Нет ничего лучше дома. Это правда. Но я не думаю, что это будет проблемой”.