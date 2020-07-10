Защитник «Кременчука» перешел в белорусский «Химик»

Официальный сайт белорусского ХК«Химик» сообщает, что клуб подписал контракт с защитникомГеоргием Пузатовым.

Георгий Пузатов– воспитанник нижневартовского хоккея. Выступал в казанском «Барсе», «Нефтянике» из Альметьевска, а так же командах «Спутник» (Нижний Тагил) и «Юниор» (Курган).

Минувший игровой год начал в «Авиаторе», однако большую часть сезона провел в оршанском «Локомотиве», суммарно сыграв за«железнодорожников» в 28 матчах и набрав 15 (5+10) баллов. Завершил защитник игровой год в украинском «Кременчуке» – 4 игры и одна заброшенная шайба.

Источник: Официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь