Пятница, 10 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗащитник «Кременчука» перешел в белорусский «Химик»
Хоккей

Защитник «Кременчука» перешел в белорусский «Химик»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Официальный сайт белорусского ХК«Химик» сообщает, что клуб подписал контракт с защитникомГеоргием Пузатовым.

Георгий Пузатов– воспитанник нижневартовского хоккея. Выступал в казанском «Барсе», «Нефтянике» из Альметьевска, а так же командах «Спутник» (Нижний Тагил) и «Юниор» (Курган).

Минувший игровой год начал в «Авиаторе», однако большую часть сезона провел в оршанском «Локомотиве», суммарно сыграв за«железнодорожников» в 28 матчах и набрав 15 (5+10) баллов. Завершил защитник игровой год в украинском «Кременчуке» – 4 игры и одна заброшенная шайба.

Читайте также:  Тарасенко забросил хет-трик "Нэшвиллу"

Источник: Официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Уильямс хочет, чтобы “Каролина” была ответственной

Рафф назначен главным тренером “Нью-Джерси”

Александр Хомутов остается в «Днепре»

Лига продолжает переговоры о рестарте сезона, который может пройти в Торонто и Эдмонтоне

НХЛ составила рейтинг лучших левых нападающих Кубка Стэнли – 2020

Закрыть