Клубы НХЛ узнали своих соседей в отелях во время Кубка Стэнли

Стали известны места проживания клубов НХЛ во время розыгрыша Кубка Стэнли. 24 команды разместят в четырех отелях в Торонто и Эдмонтоне, которые им будет запрещено покидать до конца сезона.

В комплексе под названием Hotel X поселятся игроки «Бостона», «Тампы», «Вашингтона», «Филадельфии» и «Питтсбурга».

В Royal York будут жить хоккеисты «Каролины», «Айлендерса», «Торонто», «Коламбуса», «Флориды», «Рейнджерс» и «Монреаля».

В JW Marriott поселят «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас», «Даллас», «Эдмонтон» и «Нэшвилл».

Sutton Place предоставит жилье для «Ванкувера», «Калгари», «Виннипега», «Миннесоты», «Аризоны» и «Чикаго».

Источник: сайт XSPORT