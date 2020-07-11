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Хоккей

Клубы НХЛ узнали своих соседей в отелях во время Кубка Стэнли

Николай ПисаревНет комментариев
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Стали известны места проживания клубов НХЛ во время розыгрыша Кубка Стэнли. 24 команды разместят в четырех отелях в Торонто и Эдмонтоне, которые им будет запрещено покидать до конца сезона.

В комплексе под названием Hotel X поселятся игроки «Бостона», «Тампы», «Вашингтона», «Филадельфии» и «Питтсбурга».

В Royal York будут жить хоккеисты «Каролины», «Айлендерса», «Торонто», «Коламбуса», «Флориды», «Рейнджерс» и «Монреаля».

В JW Marriott поселят «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас», «Даллас», «Эдмонтон» и «Нэшвилл».

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Sutton Place предоставит жилье для «Ванкувера», «Калгари», «Виннипега», «Миннесоты», «Аризоны» и «Чикаго».

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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