Защитник «Калгари» отказался от участия в рестарте сезона

Защитник «Калгари»Трэвис Хэмоникотказался участвовать в рестарте сезон-291/20. Канадец стал первым хоккеистом в лиге, который пошел на такой шаг.

—Трэвис позвонил мне и сообщил, что он решил отказаться от участия в возобновлении сезона в НХЛ. Трэвис объяснил, что трудное решение он принял по семейным обстоятельствам. Хотя мы будем скучать по нему, мы понимаем и уважаем его решение. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим сериям в отборочном раунде, ─ рассказал генменеджер «Флэймз» Брэд Треливинг.

В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли-2020 не попали «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм». Матчи плей-офф пройдут с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне.

Источник: официальный сайт«Калгари»