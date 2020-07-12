«Кременчук» выйдет из отпуска 1 августа

Официальный сайт ХК «Кременчук» сообщает, что с 1 августа команда начнет подготовку к плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20 и нового сезона 2020/21.

1 и 2 августа хоккеисты пройдут медицинское обследование и сдадут тесты по физподготовке, а 3 августа начнут ледовые занятия на арене спорткомплекса «Айсберг».

Напомним, что полуфинальная серия между ХК «Кременчук» и «Белым Барсом» стартует 1 и 2 сентября в Кременчуге, а 5 и 6 числа полуфинал переедет в Белой Церкви, в случае необходимости матче также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс» и «Днепр» свою битву за место в финале начнут 2 и 3 сентября в Дружковке, а 6 и 7 сентября проведут два матча в Херсоне.В случае необходимости матче также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

Источник: сайт ХК «Кременчук»