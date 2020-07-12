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Хоккей

НХЛ не будет останавливать сезон в случае выявления коронавируса у игроков

Николай ПисаревНет комментариев
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Заместитель комиссара НХЛБилл Дэйлирассказал, что всем 24 клубам в Торонто и Эдмонтоне будет запрещено афишировать информацию о заболевании коронавирусом одного из своих хоккеистов.

Как сообщается в официальном заявлении лиги, игроки и персонал будут проходить тестирования через день во время третьей фазы тренировочных сборов, однако положительные тесты на COVID-19 не понесут угрозу возобновлению сезона.

— Учитывая уникальные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, ассоциация игроков и лига договорились о том, что клубы не будут иметь права разглашать информацию о травмах или заболеваниях игроков. Эта мера была принята из уважения к правам отдельных хоккеистов на медицинскую неприкосновенность частной жизни. Лига будет регулярно объявлять о положительных результатах на коронавирус, не раскрывая индивидуальные данные игрока или команды,— отметил Дэйли.

Источник: XSPORT

Источник: uhl.ua
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