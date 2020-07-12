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Официально. 1 августа начнутся квалификационные игры Кубка Стэнли-2020

Николай ПисаревНет комментариев
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НХЛ и ассоциация игроков лиги договорились о подписании нового коллективного соглашения, которое будет действовать до окончания сезона-2025/26. Кроме того, стороны утвердили план возобновления нынешнего чемпионата. Плей-офф Кубка Стэнли-2020 пройдет в Торонто и Эдмонтоне.

Тренировочные лагеря могут открыться в домашних городах команд 13 июля. 26 июля 24 команды отправятся в два хаб-города: 12 коллективов Восточной конференции поедут в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон. 1 августа начнутся квалификационные игрыКубка Стэнли.

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В каждом из городов сыграют восемь команд в сериях до трех побед, победители пройдут в первый раунд плей-офф. По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф и сыграют в круговом турнире для определения посева. Победившие команды в квалификационных сериях останутся в Торонто и Эдмонтоне на первые два раунда плей-офф.

Эдмонтон примет финал Восточной конференции, финал Западной конференции и финал Кубка Стэнли. Ожидается, что решающие серии конференций начнутся 8 сентября, а старт финала Кубка Стэнли запланирован на 22 сентября. Обладатель трофея должен определиться не позднее 4 октября.

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Каждая из восьми команд, уступивших в квалификации, будет иметь одинаковый шанс в 12,5% на первый выбор драфта-2020 в рамках второго этапа лотереи драфта. Данная жеребьевка состоится 10 августа. Драфт НХЛ пройдет 9 и 10 октября.

Рынок свободных агентов в это межсезонье откроется после драфта НХЛ и финала Кубка Стэнли.

Новое соглашение подразумевает участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договоренности с ИИХФ и МОК.

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Источник: официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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