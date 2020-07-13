Лундквист тренируется с “Рейнджерс”

Голкипер “Нью-Йорк Рейнджерс” Хенрик Лундквист

В четверг Хенрик Лундквист приступил к тренировкам с другими хоккеистами на базе “Нью-Йорк Рейнджерс” в рамках второго этапа Плана возобновления сезона.

38-летний голкипер прилетел в Нью-Йорк на прошлой неделе из Швеции, где поддерживал форму во время пандемии коронавируса.

“Очень приятно снова выйти на лед тренировочного центра, – написал Лундквист в Instagram. – Еще не все понятно, но хоккей доставляет массу удовольствия. Я это точно знаю!”

“Нью-Йорк Рейнджерс” (37-28-5, процент набранных очков – 56,4%) занял 11-е место в Восточной конференции и в квалификационной серии до трех побед встретится с “Каролина Харрикейнз” (шестое место, 38-25-5, 59,6%). Победитель выходит в розыгрыш Кубка Стэнли, а проигравший получает шанс побороться за право первого выбора на драфте. Для этого надо выиграть второй этап лотереи драфта.

НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса. 8 июня в рамках второго этапа Плана возобновления сезона НХЛ разрешила хоккеистам по желанию и небольшими группами с соблюдением всех мер безопасности тренироваться на базах своих клубов. Третий этап (тренировочные лагеря) вступает в силу с 13 июля. Первые квалификационные матчи сыграют 1 августа в двух городах, которые будут названы позже.

“Рейнджерс” выиграли все матчи у “Харрикейнз” в нынешнем сезоне. В трех из них ворота команды защищал Лундквист: 3-0-0, КН (среднее количество шайб, пропущенных за игру) – 2,33, ОБ (процент отраженных бросков) – 94,7%. В частности 7 ноября он парировал 45 бросков, и “Рейнджерс” одержали победу со счетом 4:2. Всего же Лундквист 46 раз встречался с “Каролиной” и выиграл 33 встречи: 33-12-1, КН – 2,0, ОБ – 93,4%, два матча на ноль.

Однако за период с 4 января по 11 марта этого года Лундквист провел всего 4 игры из 30. “Рейнджерс” сделали ставку на дебютанта лиги Игоря Шестеркина. У команды есть еще один вариант – Александр Георгиев.

Тренер “Нью-Йорка” Дэвид Куинн заявил, что определится с основным вратарем после нескольких тренировок и выставочных игр третьего этапа.

“Есть аргументы в пользу каждого из этих трех вратарей, – сказал Куинн. – Есть масса доводов в пользу Шести (Шестеркина), свои плюсы есть у Хэнка (Лундквиста), как и у Джорджи (Георгиева). Сейчас много непонятного. У нас есть две с половиной недели до первого вбрасывания, чтобы во всем разобраться”.

Шестеркин дебютировал в НХЛ 7 января. В 12 играх 24-летний голкипер одержал 10 побед: КН – 2,52, ОБ – 93,2%. 21 февраля он парировал 27 бросков, чем помог “Рейнджерс” обыграть “Харрикейнз” – 5:2.

На счету Георгиева в этом сезоне 17 побед и 16 поражений: 17-14-2, КН – 3,04, ОБ – 91,0%. Против “Каролины” он не играл.

“За плечами Хэнка огромный опыт, Шести отлично провел сезон, – сказал Куинн. – Тут все надо учитывать. Так мы и поступим, когда будем принимать решение. Очень важно то, как игроки проведут время на сборах до начала квалификации. Прежде всего это относится к вратарям”.