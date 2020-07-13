Сергей Афанасьев остается в «Днепре»

ХК «Днепр»сообщил о продлении соглашения с еще одним из знаковых для клуба игроком – защитником Сергеем Афанасьевым.

В 39 матчах регулярной части чемпионата УХЛ-Пари-матч защитник «Днепра» забросил 7 шайб и сделал 14 ассистов при коэффициенте полезности +27 (шестая позиция в ТОП-10 защитников).В двух матчах 1/4 финала плей-офф Сергей забросил 1 шайбу.

Напомним, что ранее херсонский клуб сохранил вратарскую позицию, продлив контракты с Олегом Петровым и Александром Хомутовым. А также на днях стало известно, что “щук” покинули капитанАлексанлр Матерухин, которыйпродолжит карьерув белорусском«Могилеве», и второй по результативности форвардАлександр Шибаев.

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