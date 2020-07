Йоаким Нигард

33 игрока начали подготовку в лагере Эдмонтона с 13 июля.Среди них пропустивший 21 матч регулярного сезона с травмой руки форвард Йоаким Нигард.

