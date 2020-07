Финалисты “Норрис Трофи”: Карлсон, Хедман, Йоси

Защитник “Вашингтона” Джон Карлсон

3️⃣ Superstars. 1️⃣ Norris Trophy. The 2019-20 Norris Memorial Trophy Finalists. Who ya got?! 🚨🧐 pic.twitter.com/UPxpiSYHnk

— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) July 20, 2020