Финалисты “Норрис Трофи”: Карлсон, Хедман, Йоси

Защитник “Вашингтона” Джон Карлсон

3️⃣ Superstars. 1️⃣ Norris Trophy. The 2019-20 Norris Memorial Trophy Finalists. Who ya got?! 🚨🧐 pic.twitter.com/UPxpiSYHnk — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) July 20, 2020

Джон Карлсон, Виктор Хедман и Роман Йоси в понедельник были названы финалистами “Норрис Трофи”.

Награда ежегодно вручается лучшему защитнику НХЛ по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов. Победитель премии будет назван позднее.

Карлсон стал лидером среди всех защитников по передачам (60) и очкам (75), установив личные рекорды по обоим показателям. А с 15 голами в 69 матчах за “Вашингтон Кэпиталз” он повторил предыдущее личное достижение. 12 марта сезон НХЛ был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. Карлсон в среднем проводил на льду по 24:38 за матч и занял первое место среди защитников по победным голам (шесть), второе по очкам в большинстве (26) и заблокировал 108 бросков при полезности плюс-12. Карлсон стал единственным защитником, набиравшим более одного очка за игру (1,09). В последний раз защитники играли так результативно в сезоне 1993-94, когда Рэй Бурк набирал по 1,26 очка за матч, а Сергей Зубов – 1,14.

Карлсон помог “Кэпиталз” занять третье место в Восточной конференции (41-20-8, 65,2% набранных очков) и в 12-й раз за 13 сезонов квалифицироваться в плей-офф. В круговом турнире для определения посева в плей-офф “Вашингтон” сыграет с “Бостон Брюинз” (71,4% набранных очков), “Тампа-Бэй Лайтнинг” (65,7%) и “Филадельфия Флайерз” (64,5%).

Карлсон может стать вторым игроком “Кэпиталз”, выигравшим “Норрис Трофи”, и первым с тех пор, как Род Лэнгуэй сделал это дважды подряд (1982-83, 1983-84).

Хедман набрал 55 (11+44) очков в 66 матчах за “Лайтнинг” и занял третье место среди защитников по результативности, уступив Карлсону и Йоси. Его полезность составила плюс-27 (четвертый показатель среди защитников), он заблокировал 98 бросков и совершил 47 перехватов. В среднем за матч Хедман проводил на льду 24:04.

Защитник “Тампы” вошел в число финалистов третий раз подряд. В сезоне 2017-18 он стал обладателем приза, а в прошлом сезоне занял третье место. “Тампа-Бэй” сыграла 43-21-6 и вышла в плей-офф в шестой раз за семь сезонов.

В составе “Нэшвилла” Йоси установил личные рекорды по голам (16), передачам (49) и очкам (65), заняв второе место среди защитников в каждой категории. Он стал третьим в лиге по среднему игровому времени (25:47) и в 69 матчах набрал 23 очка в большинстве и заблокировал 108 бросков при полезности плюс-22. Йоси впервые попал в число финалистов “Норрис Трофи” и может стать первым игроком “Предаторз”, выигравшим его.

“Нэшвилл” (35-26-8, 56,5%) занял шестое место в Западной конференции и за выход в плей-офф сыграет с занявшей 11-е место “Аризона Койотиз” (33-29-8, 52,9%).

В прошлом сезоне обладателем “Норрис Трофи” стал защитник “Калгари Флэймз” Марк Джордано.

Церемония вручения наград должна была пройти 18 июня в Лас-Вегасе, но 25 марта было объявлено о ее переносе.