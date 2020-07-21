Финалисты “Селки Трофи”: Бержерон, Кутюрье и О’Райли

Патрис Бержерон

Патрис Бержерон, Шон Кутюрье и Райан ОРайлли в понедельник были названы финалистами “Селки Трофи”.

Patrice Bergeron is looking for a record 5th Selke Trophy – as the “forward who best excels in the defensive aspect of the game.” Who ya got?! 🏆 pic.twitter.com/nLTQnKJlkD — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) July 20, 2020

Награда ежегодно вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов. Победитель будет объявлен позднее.

Бержерон, пытающийся выиграть приз в рекордный пятый раз, занял четвертое место по проценту выигранных вбрасываний (57,9%, минимум 750 попыток) и третье по выигранным вбрасываниям в своей зоне (58,4%) перед тем, как 12 марта сезон был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. Бержерон разделил седьмое место с форвардом “Баффало Сэйбрз” Джеком Айкелом по числу вбрасываний, в которых он принял участие (1311), занял пятое место по выигранным единоборствам (759) и первое среди форвардов “Бостон Брюинз” по заблокированным броскам (46). По времени в меньшинстве Бержерон (1:43) стал вторым в команде после Юакима Нордстрема (1:56).

Центрфорвард, в 61 матче набравший 56 (31+25) очков при полезности плюс-23 и среднем игровом времени 18:44, помог “Брюинз” пропустить меньше всех в лиге (167 – 2,39 за игру) и выиграть Президентский кубок как лучшей команде регулярного чемпионата (44-14-12, 71,4% набранных очков). Бержерон занял второе место в команде по проценту SAT (минимум 10 сыгранных матчей) – при нем на льду в равных составах “Бостон” контролировал 56,0% попыток всех бросков. Бержерон стал финалистом “Селки Трофи” в рекордный девятый раз подряд. В прошлом сезоне он занял третье место, а в чемпионате 2016-17 выиграл первый приз.

Кутюрье стал финалистом награды во второй раз. В чемпионате 2016-17 он занял второе место, уступив нападающему “Лос-Анджелес Кингз” Анже Копитару. Кутюрье стал лидером среди всех игроков по проценту выигранных вбрасываний (59,6%, минимум 750 попыток) и занял третье место по выигранным единоборствам в своей зоне (59,5%). Он занял первое место среди форвардов “Филадельфии Флайерз” по игровому времени (19:50 за матч) и времени в меньшинстве (140:29), а также стал лучшим в команде с 56,1 процента SAT.

В 69 матчах центрфорвард набрал 59 (22+37) очков при полезности плюс-21, чем помог “Флайерз” (41-21-7, 64,5% набранных очков) обеспечить себе участие в плей-офф Кубка Стэнли. Кутюрье может стать третьим игроком “Флайерз”, выигравшим “Селки”, а также первым с тех пор, как в сезоне 1986-87 это сделал Дэйв Пулен.

О’Райли выиграл приз в прошлом году и стал финалистом во второй раз. В третий раз подряд он стал лучшим в лиге по числу выигранных вбрасываний (880) и стал первым по общему числу единоборств. Он занял седьмое место по проценту выигранных вбрасываний (56,6%) и чаще всех вставал на точку в своей зоне (593).

Центрфорвард помог “Сент-Луис Блюз” занять первое место в Западной конференции (42-19-10, 66,2%), набрав 61 (12+49) очко при полезности плюс-11 и лучшем среднем игровом времени среди форвардов команды (20:34). С 2:09 за матч в меньшинстве он занял второе место среди нападающих “Блюз”, а также стал вторым по проценту SAT (52,8%, минимум 20 матчей) и заблокированным броскам (42).

Церемония вручения наград должна была пройти 18 июня в Лас-Вегасе, но 25 марта было объявлено о ее переносе.