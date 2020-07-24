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Хоккей

«Мариуполь» ждет старта в УХЛ, а ХК «Донбасс» достраивает в городе ледовую арену

Николай ПисаревНет комментариев
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Накануне мэр МариуполяВадим Бойченкопосетил строящуюся в городе ледовую арену, которая уже этой осенью должна принять матчи чемпионата УХЛ, а также юных хоккеистов и фигуристов.


— На 17-18 октября мы с нашим генеральным партнером Борисом Викторовичем Колесниковым договорились предварительно, что в эти даты открываем Ледовую арену. Это такой пример частного и государственного партнерства з бизнесменом, рожденным здесь – в городе Мариуполе.


И мы на базе этого ледового дворца сделаем коммунальное предприятие. И, соответственно, на базе этого коммунального предприятия создадим две детско-юношеские школы: одна будет с направлением хоккея, вторая – это фигурное катание.

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Мы принимаем этот вызов и начинаем обсуждение такого большого спортивного проекта в городе Мариуполь, где появится хоккейный клуб, который будет греметь на всю Украину!


Хочется, чтобы мы назвали нашу команду «Мариуполь». Чтобы мы поддержали развитие хоккея, чтобы у наших детей было продолжение. – сказал Вадим Бойченко.

Президент ХК «Донбасс»Борис Колесниковтак прокомментировал необходимость строительства ледовой арены в Мариуполе:

— Мы строим эту арену для популяризации хоккея и ледовых видов спорта в целом в Украине. Такой объект в Мариуполе поможет привлечь к активным занятиям спортом очень многих детей, которые до этого не имели возможности выходить на ледовую площадку из-за ее отсутствия в городе.

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Ожидается, что в этом году вместе с «Мариуполем» в чемпионате Украины по хоккею впервые с сезона-2015/2016 снова будут выступать 8 клубов.

Кроме приазовцев, к старту готовятся донецкий «Донбасс», херсонский «Днепр», ХК «Кременчук», белоцерковский «Белый Барс»,столичные «Ледяные Волки»иМХК «Сокол», а также харьковский МХК «Динамо».

Юбилейный пятый сезон Украинской хоккейной лиги стартует 30-го сентября. Еще до этого – 1-го сентября,начнется доигрывание плей-офф сезона-2019/2020.

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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