«Мариуполь» ждет старта в УХЛ, а ХК «Донбасс» достраивает в городе ледовую арену

Накануне мэр МариуполяВадим Бойченкопосетил строящуюся в городе ледовую арену, которая уже этой осенью должна принять матчи чемпионата УХЛ, а также юных хоккеистов и фигуристов.



— На 17-18 октября мы с нашим генеральным партнером Борисом Викторовичем Колесниковым договорились предварительно, что в эти даты открываем Ледовую арену. Это такой пример частного и государственного партнерства з бизнесменом, рожденным здесь – в городе Мариуполе.



И мы на базе этого ледового дворца сделаем коммунальное предприятие. И, соответственно, на базе этого коммунального предприятия создадим две детско-юношеские школы: одна будет с направлением хоккея, вторая – это фигурное катание.



Мы принимаем этот вызов и начинаем обсуждение такого большого спортивного проекта в городе Мариуполь, где появится хоккейный клуб, который будет греметь на всю Украину!





Хочется, чтобы мы назвали нашу команду «Мариуполь». Чтобы мы поддержали развитие хоккея, чтобы у наших детей было продолжение. – сказал Вадим Бойченко.

Президент ХК «Донбасс»Борис Колесниковтак прокомментировал необходимость строительства ледовой арены в Мариуполе:

— Мы строим эту арену для популяризации хоккея и ледовых видов спорта в целом в Украине. Такой объект в Мариуполе поможет привлечь к активным занятиям спортом очень многих детей, которые до этого не имели возможности выходить на ледовую площадку из-за ее отсутствия в городе.

Ожидается, что в этом году вместе с «Мариуполем» в чемпионате Украины по хоккею впервые с сезона-2015/2016 снова будут выступать 8 клубов.

Кроме приазовцев, к старту готовятся донецкий «Донбасс», херсонский «Днепр», ХК «Кременчук», белоцерковский «Белый Барс»,столичные «Ледяные Волки»иМХК «Сокол», а также харьковский МХК «Динамо».

Юбилейный пятый сезон Украинской хоккейной лиги стартует 30-го сентября. Еще до этого – 1-го сентября,начнется доигрывание плей-офф сезона-2019/2020.

Источник: сайт XSPORT