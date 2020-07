Форвард “Нью-Йорк Рейнджерс” Лиас Андерссон

Форвард Нью-Йорк Рейнджерс Лиас Андерсон проведет следующий сезон в Швеции за клуб ХВ71.

The New York Rangers have loaned Lias Andersson to HV71 for the 2020-2021 SHL season. pic.twitter.com/KXW1boJTZU

— Rangers Digest (@RangersDigest) July 24, 2020