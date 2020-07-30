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Хоккей

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» запретил болельщикам приходить на матчи с перьями на голове.

Николай ПисаревНет комментариев
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Коренной американец

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» заявил, что не будет пускать на домашние матчи и другие клубные мероприятия болельщиков, которые носят на головах украшения из перьев.

«Чикаго» подчеркнул, что это решение было принято после консультаций с индейскими организациями. Головные уборы из перьев, отметил клуб, в культуре коренных жителей США имеют священное значение, и право носить их традиционно получали только люди, заслужившие уважение в своем племени.

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Клуб «Чикаго Блэкхоукс» был основан в 1926 году. Его первый владелец назвал команду в честь дивизии «Блэкхоук», где раньше служил — дивизия, в свою очередь, получила название по имени Черного Ястреба, вождя индейского племени сауков. Логотипом команды со дня основания является изображение индейца.

В начале июля клуб Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинс» объявил, что откажется от своего названия, так как многие считают его оскорбительным для коренных жителей США.

Источник: nhl.ru
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